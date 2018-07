Buffon:Ok Inter,acquisti da protagonista

TORINO, 2 LUG - "L'Inter sta facendo acquisti mirati, la Roma mi è piaciuta molto nella passata stagione, il Napoli a un certo punto pensavo vincesse lo scudetto". Gigi Buffon rivive la scorsa stagione, cercando di prevedere la prossima. "Gli acquisti dei nerazzurri possono cambiare la faccia della squadra, renderla protagonista - sostiene il portiere, ai microfoni di Sky -. A Roma, Di Francesco non cercava mai alibi: ha favorito un cambio di mentalità di cui la Roma aveva bisogno. Il Napoli ha fatto una stagione incredibile, determinate situazioni sembrava avessero avvantaggiato loro. Invece, la nostra forza mentale e l'esperienza ha fatto sì che la Juve riuscisse a dare l'ultimo colpo di coda. Hanno giocato un calcio meraviglioso, che ha fatto innamorare tifosi non napoletani, questo accresce il rammarico per l'Europa League: poteva essere protagonista fino alla fine".