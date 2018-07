Cavani verso forfait contro la Francia

ROMA, 2 LUG - Notizie non buone per Edinson Cavani, protagonista dell'ottavo di finale vinto dall'Uruguay sul Portogallo. Dopo avere realizzato la doppietta del 2-1 per la Celeste, che ha eliminato i campioni d'Europa in carica, l'attaccante è stato costretto a uscire per un problema al polpaccio. Cavani difficilmente sarà presente nel match dei quarti contro la Francia, in programma venerdì. La risonanza magnetica, alla quale è stato sottoposto oggi, informa la Federcalcio uruguayana (Auf), "ha evidenziato un edema nel gemello del polpaccio sinistro, senza rottura di fibre muscolari". "Il giocatore - fanno sapere dalla federazione - avverte ancora dolore, pertanto svolgerà lavoro differenziato e riabilitazione fisiatrica. Verrà controllata la sua evoluzione giorno dopo giorno". Le possibilità che possa guidare l'attacco degli uruguagi nel prossimo confronto sono ridotte al lumicino, anche se fonti dell'Auf fanno sapere che "il Matador è di buon umore".