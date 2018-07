MOSCA, 3 LUG - "Come ho fatto a parare i due rigori? È stata fortuna". Così il portiere russo Igor Akinfeev, commentando le due parate sui tiri dal dischetto rigori nella partita contro la Spagna che hanno determinato la vittoria della nazionale di casa sulle Furie Rosse. Il portiere ha sottolineato che la vittoria non è solo merito suo ma dell'intera squadra: "È stata una grandissima performance di tutta la nazionale - ha detto - Non è giusto parlare di singoli individui".