Arbitri, confermati i designatori

ROMA, 3 LUG - Nessuna novità al vertice del settore arbitrale per la stagione sportiva 2018-19. Il comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri (Aia), riunitosi oggi a Roma, ha deliberato la conferma di Alfredo Trentalange (responsabile settore tecnico arbitrale), Nicola Rizzoli (responsabile Can A, coadiuvato da Gava e Stefani), Emidio Morganti (Can B, con ai fianchi Brighi e Fiore), Danilo Giannoccaro (Can Pro), Matteo Simone Trefoloni (Can D), Andrea Gervasoni (Cai) e Angelo Montesardi (Can 5). La prima 'squadra' ad andare in raduno sarà quella degli arbitri di Lega Pro (22 luglio), seguita il 26 dai fischietti della Serie A. Il presidente dell'Aia Marcello Nicchi ha annunciato che dopo due anni ci sarà il ritorno in campo di un arbitro donna ("Maria Marotta della sezione di Sapri in questa stagione sarà in campo in Lega Pro") e ha concluso facendo i complimenti a Gianluca Rocchi impegnato in questi giorni al Mondiale in Russia: "Facciamo il tifo per lui e speriamo di rivederlo almeno in un'altra partita".