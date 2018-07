Marca insiste, C.Ronaldo andrà alla Juve

ROMA, 3 LUG - "Cristiano Ronaldo e' sempre piu' lontano dal Real Madrid, e a meno di inversioni di tendenza (non impossibili) il prossimo anno giocherà nella Juventus". Marca insiste, ed evocando fonti ben informate assicura che il club di Florentino Perez e' costretto ad accettare l'offerta di acquisto, che al momento vede in pole il club bianconero. Se infatti nel contratto di Ronaldo e' inserita una clausola di 1.000 milioni di euro, una scrittura privata tra giocatore e Perez impegna il Real a non ostacolare la cessione se il giocatore lo chiede e se arriva un'offerta congrua: che a questo punto, sarebbe di 100 milioni al club e 30 netti a stagione al giocatore. Nella scrittura, si porrebbe un veto alle 'rivali dirette', e su questo Ronaldo punterebbe per facilitare la cessione alla Juve.