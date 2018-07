Scommesse: Miccichè chiede tavolo lavoro

MILANO, 3 LUG - "Sono preoccupato per la tenuta occupazionale e lo sviluppo del calcio italiano e del suo indotto e per il rischio che si incrementi il ricorso al gioco d'azzardo clandestino": è quanto dichiara il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, commentando il Decreto legge Dignità varato dal Consiglio dei Ministri che vieta la pubblicità per le società di giochi e betting. "L'industria del calcio è tra le prime dieci in Italia e occupa, direttamente e indirettamente circa 130.000 persone - osserva Miccichè in una nota -. Per tutelare questo settore è necessario individuare soluzioni che possano coniugare gli interessi delle varie parti in gioco. A questo fine invito i soggetti interessati alla creazione di un tavolo di confronto e di lavoro indirizzato all'individuazione di soluzioni concrete per il contrasto alla dipendenza da gioco e preservino l'occupazione e l'indotto del settore".