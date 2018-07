Tommasi: spero DL dignità vada in fondo

ROMA, 4 LUG - "Lo stop alla pubblicità del gioco d'azzardo è la scelta giusta: spero che il disegno di legge che lo contiene arrivi fino in fondo": dopo il no della Lega calcio di serie A ai paletti posti dal DL dignità, il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, si schiera a favore del provvedimento presentato ieri dal ministro Di Maio. "La mia posizione personale sarebbe di fare addirittura un passo avanti - dice all'Ansa - e introdurre pubblicità deterrenti come per il fumo. L'Aic, dalla vicenda Intralot, è contraria alla sponsorizzazione di società di betting".