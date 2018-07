Martinez,Brasile sa come si vince Coppa

MOSCA, 5 LUG - "Belgio e Brasile sono molto simili per quanto riguarda la qualità e il talento dei giocatori, ma la differenza è che noi non abbiamo mai vinto un Mondiale". Lo ha detto il ct del Belgio Roberto Martinez, alla vigilia della partita contro la Selecao, valida i quarti di finale di Russia 2018. "I brasiliani non hanno il blocco psicologico di chi non ha mai vinto i Mondiali - ha detto ancora il ct belga -. A parte il talento e la tattica, hanno la mentalità di chi sa come si vince il torneo". Quindi il Belgio ha poche speranze? "Non molte squadre possono fare quello che abbiamo fatto con il Giappone - ha risposto Martinez - C'è qualcosa di speciale nella nostra squadra, ci siamo preparati per questa partita negli ultimi due anni. Siamo pronti".