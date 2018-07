Brasile favorito sul Belgio

ROMA, 5 LUG - Brasile-Belgio è il primo quarto di finale di Russia 2018 e i quotisti Snai danno un vantaggio non abissale ai verdeoro nelle scommesse su chi passerà il turno: la nazionale di Tite in semifinale è proposta a 1,53, sui Diavoli Rossi si punta invece a 2,40. Si punta invece a 3,35 sul pareggio, risultato mai registrato nei quattro precedenti. La distanza aumenta di molto nelle scommesse su chi vincerà il titolo. I verdeoro sono stati favoriti sin dall'inizio e ora viaggiano ancora davanti a tutti, piazzati a 3,75. I Diavoli Rossi, partiti a 12,00, ora sono a 7,00. Nell'altro quarto di domani, tra Uruguay e Francia, la formazione di Deschamps è favorita a 2,00, contro il 3,15 sul pareggio e il 4,50 per il successo uruguaiano. Quote alla francese anche nelle giocate sul passaggio del turno (la semifinale è a 1,40 per i transalpini e a 2,75 per i sudamericani) così come in quelle sul trionfo finale: Uruguay a 15, Francia data a 5,00.