FERRARA, 5 LUG - Marco Borriello lascia la Spal, con una rescissione consensuale del contratto che lo legava alla società biancazzurra anche per la prossima stagione. A un solo giorno dall'inizio del raduno, l'attaccante saluta Ferrara. E' l'epilogo di un rapporto mai nato (una sola rete nello scorso campionato) e non privo di polemiche. Da mesi la società stava trattando con i legali del giocatore per sciogliere l'intesa. Questa sera è arrivata la firma.