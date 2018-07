Milan: nuova maglia, colletto vintage

MILANO, 6 LUG - E' ispirata alla storia del Milan la prima maglia da gioco realizzata dal nuovo sponsor tecnico del club, Puma. Le inconfondibili strisce rossonere vengono valorizzate nel nuovo home kit, caratterizzata da un design minimal e classico. Il colletto button-up, d'ispirazione vintage, richiama quello presente nella maglia del Milan nei primi anni del ventesimo secolo, e sulle spalle c'è il simbolo del 'Diavolo Rossonero'. Per il lancio della divisa, Puma Football ha creato una campagna social dal titolo 'A New Milan', "ispirata alla giovanile esuberanza e creatività della città e alla passione dei fan che si riflette in una nuova era di giovinezza e di energia all'interno del Club, alimentando un ardente desiderio di successo".