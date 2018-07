PARMA, 6 LUG - Il Parma Calcio 1913 ha saldato integralmente il prezzo per aggiudicarsi l'acquisto del centro sportivo di Collecchio, ultima condizione necessaria per l'acquisizione a titolo definitivo del bene. Lo comunica la stessa società, specificando di aver provveduto in mattinata e che il trasferimento avverrà per decreto del giudice delegato, Pietro Rogato.