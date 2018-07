Putin, tifosi hanno colto realtà Russia

MOSCA, 6 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin - in un incontro con le stelle del calcio - ha notato che i tifosi stranieri sono riusciti a dissipare numerosi miti sulla Russia attraverso i social media. "Questi cosiddetti blogger - persone che scrivono sui social media - hanno contribuito a demolire numerosi stereotipi sulla Russia", ha sottolineato il presidente. Putin ha notato l'atteggiamento caloroso dei russi nei confronti degli appassionati di calcio stranieri. "I fan di diversi paesi si comportano in modo diverso, ma i nostri tifosi di calcio percepiscono coloro che sono venuti a tifare per le loro squadre come amici della famiglia universale del calcio e quindi cercano di fare tutto il possibile per far sentire i nostri ospiti a casa in Russia". Putin si è detto sicuro che la maggior parte degli stranieri porterà con sé ricordi piacevoli dalla Russia. Il presidente ha osservato che le decine di migliaia di tifosi venuti in Russia hanno creato un'atmosfera speciale, di festa. Lo riporta la Tass.