Mondiali: Kane-gol 'quota bollente'

ROMA, 6 LUG - I numeri sono quasi in equilibrio perfetto, ma secondo le quote Snai sarà l'Inghilterra ad avere la meglio nel quarto di finale mondiale contro la Svezia, in calendario domani a Samara. Il tabellone scommesse lancia la squadra di Southgate favorita a 1,95 nei 90, la Svezia sale a 4,75 mentre il terzo pari mondiale viaggia a 3,20. Nel caso, sono aperte anche le scommesse su come una delle due passerà il turno: per l'Inghilterra volare in semifinale dopo i supplementari vale 9,00, farlo dopo i rigori pagherebbe 9,25. La Svezia qualificata all'extra time paga invece 15, scende a 11 dal dischetto.Capitolo a parte merita Harry Kane: il numero 9 inglese è lanciatissimo verso il titolo di capocannoniere del torneo. Ha già segnato 6 reti ed è il marcatore più probabile per la gara di domani: un altro gol si gioca a 2,00, una doppietta a 5,25 e una tripletta a 22. Nell'altro quarto, Russia-Croazia, la nazionale di Dalic è data avanti a 2,25 per la vittoria, e a 1,53 per il passaggio del turno.