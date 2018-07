Mondiali: Varane, col Belgio sarà dura

ROMA, 7 LUG - "Speriamo di diventare campioni del mondo. Sentiamo il fervore in Francia. Ringraziamo i nostri sostenitori e vogliamo dare il massimo per renderli orgogliosi. A questo punto del torneo non c'è una squadra favorita, rimangono solo compagini forti e noi abbiamo davanti una partita molto difficile. Dovremo dare il meglio contro il Belgio". Così il francese Raphael Varane in conferenza stampa dal ritiro il giorno dopo la sfida vittoriosa con l'Uruguay che ha proiettato i Bleus alla semifinale del Mondiale. Il difensore del Real Madrid anche del gol che ha sbloccato il risultato, ha fatto grandi elogi al portiere Lloris, che dopo la sue rete ha compiuto una grande parata su Caceres, impedendo l'immediata rimonta degli avversari. Parlando dei prossimi avversari, Varane ha sottolineato la forza del gruppo e dei singoli, da Lukaku ad Hazard e De Bruyne. "Con loro non puoi sbagliare nulla, ma noi siamo pronti".