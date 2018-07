Cairo promette 3/4 acquisti mirati

TORINO, 7 LUG - "Il campionato, se arrivasse Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante". Così il n.1 granata Urbano Cairo a Radio Deejay, sul possibile arrivo dell'attaccante portoghese alla Juventus. Domani intanto la squadra di Walter Mazzarri si trasferirà a Bormio (Sondrio) per la preparazione estiva. Acquistato il difensore Izzo dal Genoa, i tifosi attendono ancora alcuni colpi. "Dobbiamo fare qualcosa, un paio di giocatori in difesa, uno a centrocampo", è l'analisi di Cairo, che parla di "interventi molto mirati". "Potrebbero essere in tutto 3 o 4 gli acquisti, dipenderà anche dalle uscite", spiega il presidente del Toro, che sembra allontanare l'ipotesi Zaza. "Un ottimo giocatore - dice - ma abbiamo già tanti attaccanti e solo per due posti. Mazzarri mi ha chiesto pochi giocatori, quelli che vuole lui, come Izzo. Tenere un giocatore in panchina non fa bene".