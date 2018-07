Test e raduno, Juve ai nastri partenza

TORINO, 8 LUG - Vacanze finite per i giocatori della Juventus. Alla vigilia del raduno, domani alla Continassa, dove i bianconeri resteranno fino alla partenza il 23 luglio per la tournée americana, stamattina sono iniziate le visite mediche. Il primo a sottoporsi ai test di rito, informa la Juventus sul suo profilo Twitter, è stato Mattia De Sciglio. Nell'attesa di novità su Cristiano Ronaldo, domani sarà anche il giorno di Emre Can. Il centrocampista tedesco, 24 anni, ma un curriculum già ricco in cui figurano le esperienze al Bayern Monaco, al Bayern Leverkusen e al Liverpool, verrà presentato alle 14,30 nella sala stampa dell'Allianz stadium. L'appuntamento con i media potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito della Juventus e sul suo canale Facebook, in italiano e in inglese. Il giocatore sarà poi allo Juventus Megastore, vicino allo Juventus Museum, per foto e autografi con i tifosi. Un incontro riservato a chi acquista la maglia di gara con personalizzazione Emre Can; posti riservati per i Members.