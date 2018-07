Napoli: domani via raduno era Ancelotti

NAPOLI, 8 LUG - Parte domani mattina sul lungomare davanti a Castel dell'Ovo la stagione del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri si radunano alle 8.30 all'Hotel Vesuvio per organizzare poi la partenza verso il ritiro di Dimaro Folgarida. Il consueto raduno a Castel Volturno è stato spostato perché al centro tecnico sono in corso lavori sui tre campi di allenamento, negli uffici, ma anche per la realizzazione di una piscina per il recupero dagli infortuni. Nell'albergo napoletano si raduneranno anche i quattro nuovi acquisti degli azzurri: Simone Verdi. Fabian Ruiz, Alex Meret e Orestis Karnezis. Primo giorno in azzurro anche per Inglese, che ha passato il finale della scorsa stagione al Chievo in prestito dopo aver firmato a gennaio per il Napoli. E ci sarà anche Marek Hamsik, che sembrava voler chiudere la carriera in Cina ma alla fine è rimasto. Saranno assenti i cinque che hanno partecipato ai Mondiali: Koulibaly, Milik, Zielinski, Mario Rui e Mertens, l'unico ancora in Russia con il suo Belgio in semifinale.