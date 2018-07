Napoli, Allan in ritardo al raduno

NAPOLI, 9 LUG - Anche Allan è arrivato all'hotel sul lungomare di Napoli dove si sta svolgendo il raduno del Napoli con i test fisico-atletici. Il brasiliano aveva chiesto un permesso per arrivare più tardi e si è unito ora al gruppo che è già impegnato all'interno con lo staff medico e i collaboratori del tecnico Ancelotti. Assente anche Ghoulam che è impegnato nella convalescenza dopo l'intervento al ginocchio. I test proseguiranno per tutta la mattinata, poi i calciatori nel pomeriggio andranno via a test finiti per poi ritrovarsi domani allo stadio San Paolo per la partenza per Dimaro.