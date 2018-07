Mondiali: ennesimo affondo di Maradona

ROMA, 9 LUG - "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere". Diego Maradona nel corso della trasmissione "La mano del Diez" sull'emittente venezuelana Telesur, sottolinea che tre delle quattro nazionali semifinaliste ai Mondiali sono in gran parte composte da figli di immigrati e gente delle ex colonie. "Il 70% della Francia è composto da immigrati", ha sottolineato l'ex fuoriclasse del Napoli, che poi precisa che Inghilterra e Belgio hanno percentuali quasi analoghe. "Del resto - dice ancora Maradona - è normale. Sono ragazzi che "spesso vivono in condizioni di svantaggio" e quindi sono attratti dall'avere "quattro pasti al giorno e l'opportunità di mettersi alla prova "Il traffico di calciatori è una cosa terribile e ha raggiunto livelli incredibili, anche nelle grandi federazioni. Non ci sono dubbi che in questo Mondiale abbiamo la più alta percentuale di immigrati di sempre".