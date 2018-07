Gattuso, chi sta meglio gioca

CARNAGO (VARESE), 9 LUG - "Chi sta meglio gioca". Il dualismo fra Donnarumma e Reina sembra non preoccupare Rino Gattuso, secondo cui "è meglio avere due grandi portieri anziché no: sarà un problema per me scegliere ma è meglio così", ha spiegato l'allenatore rossonero, che è pronto ad accogliere a Milanello Carlos Bacca, reduce dal prestito al Villarreal, ma a certe condizioni. "Se arriva e devo sentire discorsi da bischero, non mi sta bene. Ma Bacca se si mette la maglia del Milan e si allena, perché non tenere in considerazione un attaccante che ha segnato 18 reti l'anno scorso? Se ha bisogno - ha sorriso Gattuso - gli faccio anche le coccole, non c'è nessun problema". L'allenatore ha ribadito di aver bisogno di "un'alternativa nel ruolo di attaccante esterno, una mezzala con le caratteristiche di Kessie, e poi abbiamo quattro attaccanti, Bacca, Kalinic, Silva e Cutrone: se non esce qualcuno restiamo con questi. Zaza? Ho già Cutrone con quelle caratteristiche, ha solo meno esperienza".