Monchi:se arriva offerta Alisson vedremo

ROMA, 09 LUG - "Alisson? Ha le stesse possibilità di partire di Manolas, Dzeko, Pellegrini, giocatori che non hanno ricevuto alcuna offerta. Se dovesse arrivare agiremo come per qualsiasi altro giocatore: la studieremo, e poi decideremo". Così il ds della Roma, Monchi, in merito alla situazione legata al portiere brasiliano Alisson. L'estremo difensore secondo rumor di mercato sarebbe nel mirino di Real Madrid e Chelsea, "ma ad oggi non è giunta nessuna richiesta" sottolinea Monchi durante la presentazione a Trigoria del difensore spagnolo Ivan Marcano. "Stiamo pensando al fatto che Alisson recuperi dalle fatiche del Mondiale e torni con forza sufficiente almeno per ripetere l'importante stagione fatta lo scorso anno o magari fare anche meglio" conclude il dirigente giallorosso.