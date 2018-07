Barca-Siviglia gara secca il 12/8

ROMA, 9 LUG - La Supercoppa di Spagna, fra Barcellona e Siviglia, si giocherà in partita unica il 12 agosto, in una sede ancora da scegliere, ma che dovrebbe essere Tangeri, in Marocco. Lo ha stabilito oggi la Federazione spagnola, che ha così posto fine alla diatriba in corso fra i due club intorno alle date della finale, inizialmente annunciata con la consueta formula di andata e ritorno (5 e 12 agosto). Il problema era sorto, perché il Barcellona - nella notte fra il 4 e il 5 agosto - dovrebbe giocare a Santa Clara contro il Milan l'ultima amichevole della tournée americana. Un impegno avrebbe reso improponibile con la calendarizzazione del match di andata. Da qui la decisione della finale secca che, secondo la proposta del presidente Rfef, Luis Rubiales, dovrebbe giocarsi a Tangeri, in Marocco "per le condizioni climatiche ottimali, il compenso offerto ai due club e gli adeguati servizi per acquistare i biglietti dalla Spagna via Internet".