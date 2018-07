Morto Rota, ex giocatore Atalanta

BERGAMO, 10 LUG - E' morto a Bergamo nelle prime ore del mattino Battista Rota, detto Titta, ex giocatore e allenatore dell'Atalanta. Era nato in città il 18 luglio 1932. Cresciuto nell'oratorio di Borgo Palazzo, fu terzino destro dei nerazzurri dal 1950 al 1954, segnando 5 gol in altrettante partite da centravanti nel finale di campionato della sua stagione d'esordio, e poi dal 1961 al 1964, vincendo la Coppa Italia 1963 che a tutt'oggi rimane l'unico trofeo nella bacheca del club. Bologna e Spal le altre sue tappe da calciatore, prima di una lunga esperienza in panchina. All'Atalanta evitò la retrocessione in C nel 1969-70, quindi la riportò in A nel 1976-77 lasciandola nel 1980. Durante il periodo alla Cremonese fu lui a scoprire Antonio Cabrini. Rota, due presenze in Nazionale alle Olimpiadi di Helsinki del 1952, dove fu convocato insieme all'altro atalantino Giancarlo Cadè, fu anche commentatore televisivo e presidente del Club Amici dell'Atalanta dal 1990 al 2003.