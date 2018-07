Milan, giovedì riunione cda

MILANO, 10 LUG - Procede a ritmi serrati l'iter con cui Elliott sta prendendo possesso del Milan, con l'uscita di scena di Li Yonghong. Giovedì 12 luglio si riunirà infatti il consiglio di amministrazione rossonero che a sua volta convocherà l'assemblea degli azionisti del club, chiamata a ratificare la nuova composizione del cda: di sicuro non ne faranno più parte i consiglieri cinesi, lo stesso Li, il suo braccio destro Li Han, Renshuo Xu e Bo Lu, e non è escluso che il fondo statunitense possa decidere di sostituirne anche altri. Intanto Elliott, come previsto nell'iter di escussione, ha modificato il board di Rossoneri Sport Investment Luxembourg, la holding con cui Li Yonghong controllava il Milan, inserendo gli stessi amministratori nominati ieri nella Rossoneri Champion Investment Luxemburg, altra società lussemburghese in testa alla catena di controllo costruita poco più di un anno fa dal cinese.