Zaytsev sfida Ronaldo,chi tira più forte

ROMA, 11 LUG - La febbre da 'CR7' contagia tutto il mondo sportivo, non solo il calcio. La pallavolo si mette in scia e in breve è nata una sfida a chi tira più forte tra Cristiano Ronaldo e Ivan Zaytsev, sintetizzando nell'era degli hashtag #CR7 vs #IZ9. L'idea è della Federazione italiana pallavolo, che lancia il challenge tra i due campioni sulla propria pagina di Facebook. Come prevedibile il campione azzurro ha commentato subito, accettando la sfida: "Allora - scrive ironizzando Zaytsev - io ci sto ma, secondo me, Cristiano Ronaldo si starà chiedendo... Zaytsev chi? Daje Cristià non trovare scuse per tirarti indietro, facciamo partire la sfida".