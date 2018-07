Mondiali: Croazia, finale con la Francia

ROMA, 11 LUG - E' la Croazia la seconda finalista dei mondiali di Russia 2018. La nazionale guidata da Dalic ha battuto 2-1 in rimonta l'Inghilterra e domenica si giocherà per la prima volta nella sua storia il titolo iridato contro la Francia. Decisiva la rete di Mandzukic al 4' del secondo supplementare. L'Inghilterra era passata per prima in vantaggio al 5' del primo tempo con una bella punizione di Trippier, che aveva sorpreso Subasic. Nella ripresa, al 23', ecco il pareggio croato grazie al tiro al volo dell'interista Perisc, servito da un cross di Vrsaliko. Dopo un primo tempo supplementare di sostanziale equilibrio, ma con l'Inghilterra visibilmente stanca, al 4' del secondo ancora un giocatore della serie A decide la partita. Lo juventino Mandzukic sfrutta al meglio il suggerimento di Perisc e porta la Croazia in finale.