Mondiali, inglesi delusi ma orgogliosi

LONDRA, 12 LUG - E' bastato un tweet di Boris Johnson che Gary Lineker accusasse l'ex ministro degli Esteri di cavalcare la popolarità della nazionale. Nonostante la sconfitta in semifinale contro la Croazia, la squadra di Southgate ha ricevuto l'unanime plauso dei media inglesi. "Tornano a casa…ma sono tutti eroi", la prima pagina del Sun, imitato dal Daily Star: "Ci avete resi orgogliosi". "Abbiamo vissuto un sogno, grazie Inghilterra", l'apertura del Daily Express, sullo stile del Mirror "Eroi, siamo orgogliosi di voi", con la foto dei nazionali inglesi affranti dopo la sconfitta. Anche Johnson ha voluto complimentarsi via Twitter: "Orgoglioso della squadra, hanno reso questa nazione orgogliosa. Torneranno a casa con un accoglienza meritata da eroi". Un cinguettio strumentale per sfruttare il momento, secondo Lineker, oggi volto Bbc. "i politici salgono sul treno del calcio quando gli fa comodo. Non gli interessa nulla dello sport fino a quando non possono incassare un pò di gloria riflessa. Boris sei noioso".