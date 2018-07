Inter: Martinez, il n. 10 non mi peserà

MILANO, 12 LUG - "La maglia numero 10 dell'Inter non mi peserà, anzi sarò molto felice di indossarla". Si presenta così Lautaro Martinez, uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra. Il 20enne attaccante argentino vestirà la maglia numero 10, lasciata libera la scorsa stagione da Joao Mario. "Usavo il 10 già al Racing - prosegue Martinez, nel corso della presentazione ufficiale, ad Appiano Gentile -, ho chiesto al club se era disponibile anche qui e così l'ho scelta". L'argentino, 'mandato' dall'ex interista Diego Milito (consulente del Racing), mette subito nel mirino l'Europa: "Giocare in Champions è il sogno della mia vita, quando ho saputo della qualificazione ero molto contento - continua -. Non ho mai avuto dubbi nello scegliere l'Inter e Milito mi ha aiutato: lui ha fatto la storia in nerazzurro, ora tocca a me".