Atalanta:Castagne, abbiamo fame d'Europa

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BERGAMO), 12 LUG - "Stavolta in Europa League avremo più fame, dopo aver sfiorato il passaggio del turno ai sedicesimi contro il Borussia Dortmund". Timothy Castagne dall'albergo del ritiro rilancia le ambizioni continentali dell'Atalanta. "Avremmo meritato la qualificazione e personalmente non vedo l'ora di ricominciare con questa competizione", rimarca l'esterno destro belga. I nerazzurri devono attendere la sentenza d'appello del Tas di Losanna sul Milan, probabilmente il 19 luglio, per sapere se affrontare la Coppa dai preliminari il 26 successivo oppure dai gironi come l'anno scorso. "La preparazione è mirata per essere pronti il prima possibile, ma per noi giocare un turno di qualificazione o un buon test amichevole cambia poco", rilancia Castagne che parla anche dell'ultimo arrivato, Duvan Zapata: "Un arrivo atteso e importante: ora lo conosceremo in allenamento, sul campo".