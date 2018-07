FIRENZE, 12 LUG - La Fiorentina ha chiuso la trattativa col Crotone per l'arrivo in viola del difensore Federico Ceccherini, classe 1992, nato a Livorno. Arriva in viola a titolo definitivo. L'annuncio ufficiale è della società calabrese: "La cessione - si riferisce - avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull'eventuale futura rivendita".