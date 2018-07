Marchionni appende scarpette

CARRARA (MASSA CARRARA), 12 LUG - Marco Marchionni, 38 anni, ex centrocampista di Juventus, Parma, Fiorentina, Empoli e Sampdoria, con anche 6 presenze in Nazionale azzurra, lascia il calcio giocato e diventa il vice allenatore della Carrarese che milita in serie C e che vede alla guida Silvio Baldini. Lo annuncia stasera la Carrarese Calcio. Marchionni, fantasista, aveva iniziato la sua carriera nel 1995 con il Monterotondo, alle porte di Roma, squadra del Comune in cui è nato. Con la Juventus ha vinto il campionato di serie B nel 2006-2007 e l'anno successivo in A con i bianconeri ha giocato anche le due sfide di Champions League contro il Real Madrid. Nel 2003 Giovanni Trapattoni lo fece debuttare in azzurro contro la Polonia, quindi Lippi lo chiamò inizialmente, come riserva, per far parte della spedizione in Germania nel 2006.