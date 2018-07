Dalic "In finale le 2 squadre migliori"

ROMA, 12 LUG - "In finale sono arrivate le due migliori squadre". Così il ct della Croazia, Zlatko Dalic, all' indomani del successo sull'Inghilterra che ha aperto le porte della finalissima al team biancorosso. "Questa sarà la partita più dura per noi, contro l'avversario più difficile. La Francia è molto pericolosa in contropiede, ma io sono stato un grande ottimista per tutto il torneo e ora i miei giocatori credono più di me", dice con un pizzico d'orgoglio il tecnico che poi parla della compattezza dei suoi: "Messi per me è ancora il miglior giocatore del mondo, ma con i fuoriclasse in molti sono andati a casa molto presto, mentre chi ha giocato da 'squadra' è ancora qui e Modric merita il Pallone d'oro". Reduce dal tour de force contro Danimarca, Russia e Inghilterra, la Croazia - dice - "è l'unica squadra che, considerati i minuti giocati, ha già disputato 7 partite. Ovviamente è stato un grande sforzo ma non inciderà sulla finale. Saremo pronti, anche perchè partecipi alla finale di un Mondiale una volta nella vita".