Van Basten: Neymar?Simulare non lo aiuta

ROMA, 12 LUG - Marco Van Basten, direttore tecnico della Fifa, bacchetta Neymar, dichiarando che dovrebbe ridurre la teatralità di alcuni gesti in campo. Intervenendo sulle critiche mosse all'asso brasiliano, accusato spesso di simulazione, Van Basten dice che simulare infortuni "non è un bell'atteggiamento, ma anzi una cosa che va contro Neymar stesso e la squadra in cui gioca". Van Basten, che in carriera ha vinto per tre volte il Pallone d'Oro, giocando fra l'Ajax e il Milan, suggerisce a Neymar che "sarebbe preferibile concentrare le proprie energie nel produrre il massimo sul campo". "Neymar questo dovrebbe capirlo", sottolinea il 'Cigno di Utrecht'. Una statistica ha dimostrato che il fantasista brasiliano del PSG, durante il proprio Mondiale, è rimasto a terra in tutto per quasi un quarto d'ora. Scherzando sul modo di fare dell'attaccante, Van Basten ha poi detto: "Se Neymar fa ridere la gente, soprattutto sui social, può essere solo positivo, perché è bello se nel calcio subentra un po' di umorismo".