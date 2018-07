Mondiali Francia prepara maglia vittoria

PARIGI, 13 LUG - Non solo bus 'imperiale' e riunione speciale per preparare un'eventuale vittoria della Francia contro la Croazia nella finale di domenica a Mosca. Secondo radio RTL, Nike sta preparando la maglia con le due stelle da vendere immediatamente dopo l' ipotetico trionfo dei Bleus al Mondiale. Una vera sfida industriale, visto che le maglie sono prodotte in Thailandia e vanno consegnate entro il fine settimana. Nike assicura che saranno già disponibili lunedì, per l'arrivo dei Bleus nella capitale, al massimo martedì. Nel 1998, quando la Francia conquistò in casa il suo primo Mondiale, Adidas impiegò una settimana per consegnare le maglie con la prima stellina. Un errore da non ripetere, visto sono già in tantissimi a volere la nuova maglia fin da subito. Già ieri, era emerso che la nazionale francese sfilerà sugli Champs-Elysées in caso di vittoria. Due anni fa, la Federcalcio aveva previsto una simile cerimonia. Alla fine nella finalissima di Euro 2016, i Bleus vennero sconfitti 1-0 dal Portogallo.