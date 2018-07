Chelsea ufficializza l'esonero di Conte

ROMA, 13 LUG - Il Chelsea ha ufficializzato l'esonero di Antonio Conte dopo due anni sulla panchina del club londinese, con il quale ha vinto Premier League e FA Cup. "Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua carriera futura" ha scritto il Chelsea sul proprio sito. Dopo il campionato, alla fine della sua prima stagione in panchina, Conte non è riuscito ad ottenere gli obiettivi prefissati dal club, che a sua volta non lo aveva accontentato su varie richieste di rafforzamento della squadra. La scorsa stagione il Chelsea ha chiuso solo al quinto posto in Premier - 30 punti dietro il Manchester City - ed è stato eliminato nei 16/mi dalla Champions League, torneo al quale non parteciperà nella stagione 2018-'19. In compenso Conte ha chiuso vincendo la FA Cup. Il tecnico pugliese, che dovrebbe essere sostituito da Maurizio Sarri, questa settimana aveva iniziato la preparazione con i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale.