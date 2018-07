Infantino, calcio ispiri politica

MOSCA, 13 LUG - "Il calcio non può risolvere i tutti i problemi del mondo nè cambiare il passato, ma può avere un impatto sul futuro e forse le persone al potere possono trovare ispirazione in quello che che stiamo facendo". Lo ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino nella conferenza stampa di bilancio dei Mondiali rispondendo alle critiche sulla situazione politica in Russia e il rapporto della Fifa con il governo. "Ci sono molte ingiustizie nel mondo, molte cose che non funzionano come dovrebbero, non in un singolo paese, ma nel mondo intero - ha aggiunto Infantino - E certamente dobbiamo tutti provare a cambiare le cose per il meglio. Ma qui siamo al Mondiale, siamo focalizzati sul calcio, sulla celebrazione del calcio. Tra i problemi più grandi nel mondo c'è la mancanza di comunicazione. Il Mondiale può contribuire ad aprire il dialogo, permettere la discussione".