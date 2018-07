Calcio: Santon, alla Roma per rinascere

ROMA, 13 LUG - "Il motivo che mi ha portato a scegliere la Roma è la voglia di rinascita e di riscatto che ho. Sono qui per dimostrare a tutti quanto posso fare. Ora devo allenarmi forte per tornare ad essere quello del passato, ma posso assicurare di essere venuto per dare il massimo e spero di ritagliarmi uno spazio importante in campo". Così Davide Santon nel giorno della presentazione a Trigoria assieme al portiere Antonio Mirante. Il terzino vestirà la maglia n.18 mentre l'estremo difensore ha scelto l'83. Presente in conferenza anche il ds romanista Monchi che si è soffermato su alcune questioni di mercato. "Alisson? Non è cambiato niente riguardo alla sua situazione. Non penso ad eventuali sostituti, noi lo aspettiamo per il tour negli Stati Uniti" assicura lo spagnolo, aprendo al rinnovo di contratto di Florenzi: "I contatti col suo procuratore sono frequenti e io sono più fiducioso dell'ultima volta, ma ancora manca qualcosa per chiudere la trattativa".