Serie A, calendario svelato il 26/7

MILANO, 13 LUG - Il calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide del campionato, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. Nei prossimi giorni, spiega una nota della Lega Serie A, saranno ufficializzati l'orario, i criteri di compilazione del calendario e i canali per seguire l'evento in diretta.