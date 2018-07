Spalletti, il rinnovo di contratto si fa

MILANO, 13 LUG - "State tranquilli, il rinnovo di contratto si fa. Non c'è alcun problema, io qui mi trovo bene". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così le voci sul rinnovo del contratto con il club nerazzurro, accordo in scadenza il 30 giugno 2019. "Il contratto lo facciamo in cinque minuti, anzi è come se l'avessi già firmato. I rapporti sono ottimi e non c'è bisogno nemmeno di avvocati o procuratori - prosegue Spalletti durante la conferenza stampa ad Appiano -, come è successo per il primo accordo". "È stato il contratto più facile mai firmato - ammette il dg dell'Inter Giovanni Gardini, presente alla Pinetina -, ha accolto me e il ds Ausilio da solo, senza agenti o avvocati. È stato tutto molto semplice, con reciproca soddisfazione".