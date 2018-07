Ancelotti: Spero mi apprezzino da subito

DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 13 LUG - "Spero di essere apprezzato da subito, non ho bisogno di tempo. Conosco benissimo le aspettative dell'ambiente. So benissimo il valore del club e dei giocatori. Ho accettato volentieri questa sfida per tutte queste circostanze che ho elencato". Carlo Ancelotti spiega ai tifosi, durante un incontro nel teatro di Folgarida, i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del presidente De Laurentiis di allenare il Napoli. "Il progetto - dice il tecnico di Reggiolo - è innovativo. Si vuole crescere. I ragazzi hanno un alto livello di conoscenza, tecnica e tattica. Sono convinto che sarà una bellissima esperienza per tutti, non una sfida".