Infantino,ci innamoreremo di Qatar 2022

MOSCA, 15 LUG - "Il calcio è passione, emozioni, amore, famiglia, unione: tutti i sentimenti che abbiamo provato qui in Russia li trasmetteremo al Qatar". Così il Presidente della Fifa Gianni Infantino, durante la cerimonia di passaggio del torneo iridato al Qatar, dove si terrnno i Mondiali 2022. "Siamo sicuri che quella stessa energia positiva che vediamo in Russia ci sarà in Qatar tra quattro anni - ha aggiunto - Ci siamo tutti innamorati della Russia. Sono sicuro che tra quattro anni ci innamoreremo del Qatar".