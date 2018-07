Putin, Russia ancora meglio in Qatar '22

MOSCA, 15 LUG - "Faremo tutto il possibile per dare un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti nel nostro Paese. Speriamo che la nostra nazionale riuscirà a ripetere il successo della nazionale russa o addirittura a superarlo. Ci proveremo". Così l'emiro del del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, durante la cerimonia di passaggio delle consegne del Mondiale Fifa tra Russia 2018 e Qatar 2022. L'emiro si è congratulato con Vladimir Putin, "a nome di tutti gli amanti del calcio", per il successo riscosso dal torneo 2018. "Dopo quello che la nostra nazionale ha fatto in questi Mondiali - ha detto il presidente russo Putin - ci aspettiamo dei risultati ancora migliori nel prossimo Mondiale".