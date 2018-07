Atalanta: 6-1 al Chiasso

CLUSONE (BERGAMO), 15 LUG - L'Atalanta ha battuto 6-1 il Chiasso (Serie B svizzera), nell'amichevole disputata a Clusone, in contemporanea con la finalissima di Russia 2018. Nel primo tempo apre a freddo per gli ospiti Malinowski con un mancino dal vertice destro dopo soli venti secondi, poi doppietta di Gomez al 21' e al 34' rispettivamente in tap-in da due passi sul tiro di Valzania deviato dalla difesa e con un sinistro dal limite prima del tris di Mancini di testa al 39' proprio su angolo del Papu. Nella ripresa Hateboer infila la porta a rimorchio di Castagne (27'); il nuovo acquisto Duvan Zapata, all'esordio subentrando a Barrow al 20', segna (34') davanti all'area piccola approfittando del servizio dal fondo dello stesso olandese e sugli sviluppi di una punizione ottenuta dal centravanti de Roon corregge di testa in porta la punizione di Ilicic a uno dal novantesimo.