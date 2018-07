Ct Croazia, rigore ha segnato la partita

BELGRADO, 15 LUG - Per il ct croato Zlatko Dalic, il momento di svolta nella finale con la Francia è stato il rigore, che ha portato la Francia sul 2-1. "Complimenti ai francesi per la conquista del titolo mondiale. Noi siamo tristi e orgogliosi insieme, ma penso che abbiamo giocato una buona partita. Dopo il rigore tutto è stato più difficile. Ma dobbiamo essere soddisfatti e fieri per quello che abbiamo fatto al mondiale", ha detto Dalic citato dai media internazionali. "Abbiamo registrato il maggior successo nella storia del calcio croato. Resta il rammarico per il titolo mancato. Ma questa e' la vita, questo e' il calcio".