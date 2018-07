Cauet, premiata la fiducia nei giovani

ROMA, 16 LUG - "Mbappé ha tutte le premesse tecniche e fisiche per essere forte come Ronaldo. Ieri tutte le volte che aveva la palla trai i piedi mi faceva pensare a quel tipo di profilo di giocatore. E' un predestinato". Lo ha detto Benoit Cauet, ex dell'Inter dove fu compagno del 'Fenomeno', ospite di 'Radio anch'io sport'. La Francia che ieri si è laureata Campione del Mondo ha un'età media di 26 anni: "Onore al coraggio di Deschamps", riconosce Cauet, che però evidenzia anche "la mentalità" transalpina: "Noi crediamo molto nella formazione, nell'organizzazione per permettere a questi ragazzi di crescere gradualmente, abbiamo un campionato che non è valutato tra i migliori, invece è così. Tutto il sistema è fatto per permettere la maturazione dei giovani. E così ci ritroviamo campioni del mondo, peccato solo che pochi di questi ragazzi giochino in Francia". Questa Francia può aprire un ciclo? "Si può sognare, la squadra è giovane, le premesse per fare qualcosa di importante ci sono" conclude Cauet.