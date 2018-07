Francia campione: a Bleus Legion d'Onore

PARIGI, 16 LUG - Non solo Coppa del Mondo. Tutti i componenti della nazionale francese campione in Russia verranno decorati con la Legion d'Onore, tra i massimi riconoscimenti dello Stato francese. E' quanto annuncia l'Eliseo dopo la vittoria della Francia sulla Croazia nella finale dei Mondiali. La nazionale verrà ricevuta questo pomeriggio nel palazzo presidenziale di Parigi dal presidente Emmanuel Macron, dopo aver percorso a bordo di un bus 'imperiale' la celebre Avenue degli Champs-Elysées. Ai Bleus venne assegnata la stessa onorificenza anche nel 1998, ai tempi della loro prima Coppa del Mondo, conquistata in casa nella finale contro il Brasile. Ai tempi il presidente era Jacques Chirac.