Ronaldo: "Non mi sento finito a 33 anni"

TORINO, 16 LUG - "Io sono diverso dagli altri". Lo dice a chiare lettere, Cristiano Ronaldo, nel corso della sua presentazione da neojuventino. "Di solito i giocatori sentono di aver concluso la loro carriera a 33 anni - ha detto il fuoriclasse portoghese -. Io a questa età non mi sento assolutamente così, e questo dimostra anche che sono diverso dagli altri". "Sì, quella della Juventus è stata l'unica offerta che ho ricevuto", ha detto Rolando con un ampio sorriso sfociato in una risata, rispondendo a una domanda all'Allianz stadium. "Un altro Pallone d'Oro? Non ci penso. Ovviamente cerco sempre vincere, essere sempre il migliore, magari lo vinco ancora anche alla Juve, ma la cosa non mi toglie il sonno".