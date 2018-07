Spalletti, prepararci a stagione diversa

MILANO, 18 LUG - "Dobbiamo andare avanti e prepararci a una stagione diversa da quelle passate negli ultimi anni da questa squadra e questa società". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così l'inizio della preparazione verso la prossima stagione della squadra nerazzurra, prima della partenza per Sion dove stasera Icardi e compagni sfideranno i padroni di casa (alle 18.30). "L'obiettivo è crescere - ha proseguito l'allenatore, intervistato da Sport Mediaset -, sia come inserimento per i giocatori nuovi che come consolidamento rispetto a quanto fatto lo scorso anno, mettendoci qualcosa in più''. Chiusura dedicata al capitano Mauro Icardi: "Oggi giocherà una trentina di minuti - ha spiegato Spalletti - sta salendo il suo livello di preparazione, tutto è in linea con l'ordine di programmazione fatto all'inizio".