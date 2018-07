Napoli, 4 ipotesi per nuovo stadio

NAPOLI, 19 LUG - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis spiega in una nota lo stato dell'arte del lavoro per costruire il nuovo stadio del club. "Da molto tempo esiste - scrive - il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere costruito il prossimo stadio e anche il prossimo Centro Sportivo del Napoli. Questo anche senza avere riscontri in tal senso. Ciò mi spinge a ribadire alcuni concetti. Il futuro stadio non sarà necessariamente nello stesso territorio dell'attuale centro sportivo di Castel Volturno. La società ha avuto numerosi contatti con il Sindaco di Melito Antonio Amente e quando si parla dei 100 ettari necessari per il progetto, questa è la location potenzialmente individuata. In corso anche un dialogo con il Sindaco di Castel Volturno per poter proseguire, oltre il Regi Lagni, la realizzazione di 8 campi di calcio con relativi servizi. C'è un'idea avanzata dal Gruppo Coppola per mettere a disposizione un grande appezzamento di terreno dove si potrebbe costruire sia lo stadio che il Centro Sportivo".